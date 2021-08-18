Afganistan’da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı TSK uçağıyla Kabil’den ayrıldı

Afganistan’da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait nakliye uçağıyla başkent Kabil’den ayrıldı.

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Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce tahliyeler için “Yaşanan yeni gelişmeler konusunda vatandaşlarımızı başından beri bilgilendirdik. Gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler” demişti.

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederken çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.