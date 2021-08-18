Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı TSK uçağıyla Kabil’den ayrıldı

Afganistan’da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait nakliye uçağıyla başkent Kabil’den ayrıldı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye’ye getirileceğini duyurmuştu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce tahliyeler için “Yaşanan yeni gelişmeler konusunda vatandaşlarımızı başından beri bilgilendirdik. Gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler” demişti.

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederken çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Türkiye’nin Kabil büyükelçiliği: Afganistan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları sırayla Türkiye’ye getirilecek

SON HABERLER

Para politikasının sessizliği

Ekonomideki tatsızlıkla AKP iktidarı gittikçe büzülüyor; bu süreci daha da kötüleştirmemek için para politikası sessizce izleniyor.

Akademisyen Hakan Güneş: Türkiye, Taliban’ı ilk tanıyanlardan olacaktır

Akademisyen Hakan Güneş, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesiyle Türkiye’nin Kabil havalimanı misyonunun rafa kalktığı yorumunu yaptı. Türkiye’nin Taliban’ı ilk tanıyacak ülkelerden birisi olabileceği söyleyen Güneş, Kabil’deki kaos görüntülerinin batı tarafından hızlıca unutulacağı görüşünde.

Çavuşoğlu ‘yanlış anlaşılmış’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepkilere neden olan “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz” sözlerine ‘açıklık’ getirdi: “Biz ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik.