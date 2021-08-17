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Türkiye’nin Kabil büyükelçiliği: Afganistan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları sırayla Türkiye’ye getirilecek

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye’ye getirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Gani ülkeyi terk ederken çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce tahliyeler için “Yaşanan yeni gelişmeler konusunda vatandaşlarımızı başından beri bilgilendirdik. Gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler” demişti.

Türkiye’nin Kabil büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarındaki duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun ‘izlenmeye devam edildiği’ kaydedildi.

Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla ‘sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri’ belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi: “Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır.”

Ayrıca büyükelçiliğe +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği aktarıldı.

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