Beraat ettirdiği sanıkla görüntülenen hakim açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, beraat ettirdiği sanıkla görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi başkanını açığa aldı.
Ö.İ.’nin, ‘suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarından beraat ettirdiği E.B. ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine HSK tarafından 26 Temmuz 2021’de soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirilmişti. HSK müfettişleri ön incelemeyi tamamladı. HSK İkinci Dairesi, İ.Ö.’nün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Müfettiş raporu tamamlandıktan sonra İ.Ö.nün meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.