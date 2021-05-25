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Yaramazlara biraz batar!

HSK üyeleri belirlendi

Meclis’teki oylama sonucunda Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçildi.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu karma komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından HSK’da boşalacak yedi üyelik için seçim yapıldı.

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Seçilen HSK üyeleri dört yıl görev yapacak.

Oylama öncesi dört üyenin AKP-MHP, üç üyenin CHP-İYİ Parti kontenjanından belirlenmesinde uzlaşılmıştı.

HDP’den boykot

Üye seçiminde önerileri dikkate alınmayan ve kontenjan ayrılmayan Meclis’teki üçüncü büyük parti HDP karma komisyon toplantısındaki seçime katılmamıştı. HDP, genel kuruldaki oylamaya da katılmadı.

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HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, seçime katılmama gerekçelerini şöyle açıkladı: “Şu anda tamamıyla bağımlı bir yargı var. Komisyonda demokratik bir seçim yapılmasını dile getirdik. Ancak bu öyle olmadı. Liyakat ön plana alınmadı. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu önemli bir vicdani sorumluluk olarak görüyoruz.”

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