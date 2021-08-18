Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban, protestoculara ateş açtı: Üç can kaybı

Afganistan’ın Celalabad kentindeki Taliban karşıtı protestolara ateş açılması sonrası üç kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Kabil’e girerek zaferini ilan eden radikal İslamcı örgüt Taliban, dış dünyaya verdiği mesajda ‘ılımlı’ bir görüntü çizmeye çalışıyor. Sivil halk ülkeden kaçmaya çalışırken, Taliban Afganistanlılara da normal hayata dönmeleri yönünde çağrılar yapıyor.


Reuters haber ajansına ulaşan görgü tanıkları, Kabil’den Pakistan’a giden ana yol üzerindeki Celalabad’daki bir meydanda Afganistan’ın ulusal bayrağının indirilmesine engel olmak isteyen kişilerin Taliban tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, konuya ilişkin haber için Taliban sözcülerine ulaşamadığını da bildirdi. Diğer yandan bir NATO yetkilisi, Kabil havalimanında bugün çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

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Afganlara göre Taliban göz boyuyor: Hükümet kurabilmek için gömlek değiştirdi

Kabil’i ele geçiren Taliban uluslar arası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde ‘Kimseden intikam alınmayacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak’ şeklindeki açıklamalarının Afgan halkı arasında bir karşılığı yok. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Dr. Zakira Hekmat Diken’ e konuştu ve Taliban’ın vaatleri ile ilgili şöyle dedi: “Afgan halkı ve kadınları olarak Taliban’ın ‘gömlek değiştirdiğini’ düşünüyoruz. Uluslar arası güçlerin dikkatini çekmek için ılımlı konuşuyorlar.”

Akademisyen Hakan Güneş: Türkiye, Taliban’ı ilk tanıyanlardan olacaktır

Akademisyen Hakan Güneş, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesiyle Türkiye’nin Kabil havalimanı misyonunun rafa kalktığı yorumunu yaptı. Türkiye’nin Taliban’ı ilk tanıyacak ülkelerden birisi olabileceği söyleyen Güneş, Kabil’deki kaos görüntülerinin batı tarafından hızlıca unutulacağı görüşünde.