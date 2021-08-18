Taliban, protestoculara ateş açtı: Üç can kaybı

Afganistan’ın Celalabad kentindeki Taliban karşıtı protestolara ateş açılması sonrası üç kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Kabil’e girerek zaferini ilan eden radikal İslamcı örgüt Taliban, dış dünyaya verdiği mesajda ‘ılımlı’ bir görüntü çizmeye çalışıyor. Sivil halk ülkeden kaçmaya çalışırken, Taliban Afganistanlılara da normal hayata dönmeleri yönünde çağrılar yapıyor.

Reuters haber ajansına ulaşan görgü tanıkları, Kabil’den Pakistan’a giden ana yol üzerindeki Celalabad’daki bir meydanda Afganistan’ın ulusal bayrağının indirilmesine engel olmak isteyen kişilerin Taliban tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, konuya ilişkin haber için Taliban sözcülerine ulaşamadığını da bildirdi. Diğer yandan bir NATO yetkilisi, Kabil havalimanında bugün çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını kaydetmişti.