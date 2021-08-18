Diken

Yaramazlara biraz batar!

Devrik Afgan lider BAE’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Abu Dabi’de olduğunu duyurdu.

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girip zaferlerini ilan etmesinin ardından Gani, ülkesini terk etmişti. Gani bir gün önce cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.


Gani’nin kendilerine sığındığını doğrulayan BAE Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: “Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Cumhurbaşkanı’nı Gani ve ailesini memnuniyetle karşıladığını doğruluyor. Gani ve ailesi insani yardım gerekçesiyle ülkeye kabul edildi.”

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Kabil’i ele geçiren Taliban uluslar arası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde ‘Kimseden intikam alınmayacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak’ şeklindeki açıklamalarının Afgan halkı arasında bir karşılığı yok. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Dr. Zakira Hekmat Diken’ e konuştu ve Taliban’ın vaatleri ile ilgili şöyle dedi: “Afgan halkı ve kadınları olarak Taliban’ın ‘gömlek değiştirdiğini’ düşünüyoruz. Uluslar arası güçlerin dikkatini çekmek için ılımlı konuşuyorlar.”

Akademisyen Hakan Güneş: Türkiye, Taliban’ı ilk tanıyanlardan olacaktır

Akademisyen Hakan Güneş, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesiyle Türkiye’nin Kabil havalimanı misyonunun rafa kalktığı yorumunu yaptı. Türkiye’nin Taliban’ı ilk tanıyacak ülkelerden birisi olabileceği söyleyen Güneş, Kabil’deki kaos görüntülerinin batı tarafından hızlıca unutulacağı görüşünde.