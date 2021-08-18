Devrik Afgan lider BAE’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Abu Dabi’de olduğunu duyurdu.
Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girip zaferlerini ilan etmesinin ardından Gani, ülkesini terk etmişti. Gani bir gün önce cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Gani’nin kendilerine sığındığını doğrulayan BAE Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: “Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Cumhurbaşkanı’nı Gani ve ailesini memnuniyetle karşıladığını doğruluyor. Gani ve ailesi insani yardım gerekçesiyle ülkeye kabul edildi.”