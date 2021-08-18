Seçim yasasında son durum: AKP ve MHP iki maddede ayrıştı

Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen ‘cumhur ittifakı’ ortakları AKP ve MHP’nin iki maddede henüz uzlaşamadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağın MHP’nin onayının da alınmasıyla duyurulması planlanıyordu. Ancak taslağa ilişkin MHP görüşlerini iletirken, iki partinin anlaşamadığı bazı maddeler ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre iki parti seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Daha önce AKP’nin çalışmasında baraj için yüzde 7 seçeneğinin öne çıktığı bildirilmişti, ancak bu noktada MHP’nin tercihi öne çıkmış gibi duruyor.

İki maddeninse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayından sonra ele alınacağı belirtildi.

MHP’nin ittifak içine de baraj getirilmesini istediği, ittifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5’e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesini önerdiği kaydedildi.

Buna göre MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını isterken, AKP buna sıcak bakmıyor.

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu madde için “Gerek yok” demişti ama Bahçeli ısrarlı olursa yeniden değerlendirilecek.

Görüşmelerde diğer anlaşmazlığınsa ‘daraltılmış bölge’ konusunda yaşandığı belirtildi.

Buna göre AKP daraltılmış seçim sistemine geçilmesini isterken, bu defa MHP’nin sıcak bakmıyor. AKP, milletvekili sayısı 30’u aşan büyükşehirlerde seçim çevrelerinin yedi milletvekiline göre bölünmesini öneriyor. MHP ise bu sisteminde milletvekili kaybedeceğini düşünerek, mevcut sistemin devamını istiyor.