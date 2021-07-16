Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’den ittifak önerisi: Parti sayısı arttıkça baraj da artsın

Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen AKP ve MHP’nin yüzde 5’lik barajda mutabık kaldığı, ancak AKP’nin, MHP’nin ‘ittifak içi baraj’ önerisine karşı, ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artacağı bir sistem önerdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağa ilişkin MHP görüşlerini iletirken, iki partinin anlaşamadığı bazı maddeler ortaya çıktı.


Buna göre iki partinin tartışmasız uzlaştığı iki madde, seçim barajının yüzde 5 olarak uygulanması ve partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması oldu.

Uzlaşılamayan konularda ise AKP’nin seçim sisteminde istediği daraltılmış bölge sistemi öne çıktı. MHP’nin mevcut seçim sisteminin korunmasını isterken, AKP’nin ise bazı illerde birbirine destek ya da ortak liste formülü ile MHP’yi ikna edilmeye çalışacağı belirtildi.

MHP’nin ittifak içi baraj uygulanması önerisi de başka bir sorunlu başlık. AKP’nin bu konuda ortaya attığı iki alternatiften ilki baraj uygulanması durumunda bunun en fazla yüzde 2 olması ve küçük partilere ittifak yapma olanağının tanınması. Diğer alternatifse, ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artması olacak. İki parti varsa barajın yüzde 2, üç partide oran olarak barajın arttırılması gibi bir sistem önerilecek.

Görüş ayrılıkları üzerine iki partinin ortak komisyonunda çalışılacağı belirtilirken, TBMM’nin yeni yasama döneminde, yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmaması planlanıyor.

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş

Seçim yasası: Baraj yüzde 5’e iniyor; Türkiye 124 bölgeye ayrılıyor

AKP yöneticisi ‘seçim taslağı’nı anlattı: Baraj HDP’yi gereksiz büyüttü; yüzde 7 olmalı

AKP ‘seçim taslağı’na göre simülasyon yaptı: 12 vekil fazla çıkardı

AKP’nin yeni teklifi: Baraj yüzde 7’ye düşsün, Hazine yardımı zorlaşsın

Seçim yasası kulisi: Baraj yüzde 7’ye iniyor; Türkiye milletvekilliği taslaktan çıktı

SON HABERLER

Kadıköy’de mozaik üstüne döşenen mermerin çatlakları…

Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir

Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından 11.099.512 kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.

Türkiye, tweet sansüründe zirveye oynuyor

Sosyal medya platformu Twitter’ın 2020 raporuna göre hükümetlerin tweet sansür talebi arttı. Türkiye, Hindistan’ın ardından en fazla talepte bulunan ülke. Türkiye’yi Rusya ve Pakistan izledi.