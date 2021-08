49. İstanbul Müzik Festivali’ne geri sayım: Kaçırılmayacak 10 konser

Müzikseverlerin heyecanla beklediği İstanbul Müzik Festivali, şehrin en keyifli açık hava mekânlarında izleyicisiyle bir araya gelmek için gün sayıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin 49’uncusu 18 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle buluşuyor. ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ temasıyla gerçekleşecek festival kapsamında, bir ay boyunca, 14 farklı mekânda, Türkiye ve yurt dışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestra sahne alacak.

Bu yıl birçok yıldız ismi de konuk edecek festivalin kaçırılmayacak 10 konserini derledik:

Doğanın Sesi, Fazıl Say

Fazıl Say festivalde keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ve Casal Quartett ile buluşuyor. Bu özel konserde Say’ın, Kaz Dağları isimli bestesi keman sonatı olarak Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Say’ın pandemi döneminde bestelediği ve “En iyi eserim” dediği yeni piyano sonatı ‘Yeni Hayat’ da dünya prömiyerini bu konserle gerçekleştirecek.

Konserde ayrıca Atatürk’ün Yalova’da bulunan Millet Çiftliği’ndeki çınar ağacı ve köşkün hikayesini konu alan ‘Yürüyen Köşk’ün yanısıra Brahms ve Barber’ın eserleri de seslendirilecek.

Tarih: 19 Ağustos Perşembe 20:00

Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Khatia Buniatishvili

Dünyanın dört bir yanında en önemli orkestralarla ve en başarılı şeflerle çalışan, konserleri ayakta alkışlanan yıldız piyanist Khatia Buniatishvili, 49. İstanbul Müzik Festivali’nin konuğu oluyor. Bu özel konserde yetenekli piyaniste Rebecca Tong yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Tarih: 14 Eylül Salı, 20:00

Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Piazzolla 100 Yaşında

Festival, müzik tarihine adını altın harflerle kazıyan Arjantinli bandoneon sanatçısı ve besteci Astor Piazzolla’nın 100’üncü yaşını, yıldızlar altında gerçekleşecek özel bir konserle kutluyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın, klasik ve çağdaş repertuvardaki virtüözitesiyle tanınan; müzikalitesi, sahne karizması ve dinamik performanslarıyla izleyicilerini büyüleyen akordeon sanatçısı Martynas Levickis’e eşlik edeceği konserde BİFO’yu, Avrupa’nın en heyecan verici ve yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Norveçli şef Tabita Berglund yönetecek.

Tarih: 2 Eylül Perşembe 20:00

Mekân: Maximum Uniq Açıkhava

‘Piyanonun rock yıldızı’ Simon Ghraichy

‘Piyanonun rock yıldızı’ olarak da anılan kuşağının en dikkat çekici sanatçılarından, Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy, özgün yorumu ve coşkulu sahne enerjisiyle festival izleyicisini kültürlerarası bir serüvene çıkarmaya hazırlanıyor. Fransız Sarayı’nın bahçesinde gerçekleşecek konser, Liszt’in Bach, Verdi ve Mozart’tan piyanoya uyarladığı, romantik dönemin güçlü duygularını yansıtan eserleriyle başlayıp Granados’un ünlü ressam Goya’dan esinlenerek yazdığı Goyescas Süiti’ne, ardından Lecuona ile Küba, Nyman ile minimalizm ve Márquez ile Meksika’ya uzanacak.

Tarih: 8 Eylül Çarşamba 20:00

Mekân: Fransız Sarayı

Yıldızlarla oda müziği

Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuş, Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden, dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin, Türkiye’de verdiği sayısız konsere bir yenisini ekliyor. Bu konserde Rudin, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile bir araya gelecek.

Ülkesinde Moskova Hükümet Ödülü, Rus Halkı Sanatçısı ve Devlet Ödülü’nün de sahibi olan ve şu ana kadar pek çok orkestrayı yönetmiş Alexander Rudin’e, geçtiğimiz yıl küresel salgın koşullarından dolayı sunulamayan İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü de bu etkinlikte verilecek.

Tarih: 20 Ağustos Cuma 20:00

Mekân: Rahmi M. Koç Müzesi

Borusan Quartet&Paul Meyer

Borusan Quartet ve klarnet sanatçısı Paul Meyer, festivalde buluşuyor. Fransa Sanat ve Edebiyat Nişanı sahibi de olan, şu ana kadar dünyaca ünlü orkestralarla çalışmalarıyla ve Martha Argerich, Mstislav Rostropovich, Yo-Yo Ma gibi sanatçılarla birlikte gerçekleştirdiği işbirlikleriyle tanınan Meyer, klarnet için yazılmış en erken ve en güzel yapıtlardan birini seslendirecek.

Dinleyiciler, Sakıp Sabancı Müzesi’nin tarihi fıstık ağaçlarıyla çevrili terasında, Mozart’ın tamamlanmış tek klarnet beşlisi Stadler’i, Meyer virtüözitesiyle keşfedecek.

Tarih: 25 Ağustos Çarşamba 20:00

Mekân: Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

Festival Orkestrası & Hande Küden

139 yıllık tarihinde Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 1’inci keman grubuna asli üye olarak Türkiye’den kabul edilen ilk keman sanatçısı Hande Küden, festival izleyicisiyle buluşuyor. Küden’e, geçen yıl İstanbul Müzik Festivali kapsamında pandemi koşullarında kurulan ve Ricordi Şeflik Ödülü sahibi Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası eşlik edecek. Festival izleyicisi, birbirinden özel eserlerle, yaşamın ve doğanın tınısını müzik üzerinden söze döken bir konser deneyimi yaşayacak.

Tarih: 31 Ağustos Salı 20:00

Mekân: Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu

‘Sahnede İsyan’, Ufuk & Bahar Dördüncü

Çağdaş müzik alanında ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran Ufuk & Bahar Dördüncü, festivale 10. yılına adım atan ‘Sahnede İsyan’ projesiyle katılıyor. Debussy ve Stravinsky’nin eserlerinden oluşan proje, Jean-Luc Godard’ın asistanı Fabrice Aragno tarafından filmleştirildi. Aragno, bu proje için Nijinsky’nin arşiv görüntüleri, eskizler ve fotoğraflardan oluşturduğu filmi ile Debussy ve Stravinsky’nin ikonik eserlerini bir araya getiriyor. Doğa, dans, Mısır ve Prag devrimlerinden esinlenerek oluşturulan filmle beraber izleyiciye eşsiz bir görsel ve işitsel deneyim vadediyor.

Tarih: 1 Eylül Çarşamba 20:00

Mekân: Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu

Modigliani Quartet-Bir Prömiyer: Vasks

Peteris Vasks’ın Yaylı Dörtlü için yazdığı son eseri 6 numaralı quartetinin Türkiye prömiyerinin de gerçekleşeceği bu konserde eserleri, Fransız topluluk Modigliani Quartet seslendirecek. Bu sene 75’inci yaşını kutlayan Vasks’a festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek. Festivalin bu yılki teması bu konserde, eserlerinde insan ve doğa etkileşimini Letonya müziğinin folklorik unsurlarını da kullanarak yansıtan Vasks’ın bestesiyle işlenecek.

Tarih: 6 Eylül Pazartesi 20:00

Mekân: Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

Müzik Rotası

Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, 6’ncı yılında ilk kez müzikseverlerle şehir hatları vapurunda buluşuyor. 11 Eylül Cumartesi günü 11:00 ve 14:00’te, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna yapılacak iki turdan oluşan Müzik Rotası’nın kalkış ve varış iskelesi Kabataş İskelesi olacak. Her bir turda üç ayrı konsere ev sahipliği yapacak etkinliğin ilk konserinde, başarılı kemancı Orest Smovhz ve kontrbasçı Nazarii Stets, klasikten çağdaşa uzanan bir programla sahnede olacak. Ardından Müzik Rotası, renkli ve sıradışı repertuvarıyla dikkat çeken Aureum Saksofon Dörtlüsü ile devam edecek. Son konserde ise dört çellistten oluşan Cello Paradiso, Vivaldi’den Albioni’ye, Şostakoviç’ten Fazıl Say’a uzanan bir programla Müzik Rotası’nı tamamlayacak. Konser aralarında ise rehber anlatımıyla eşsiz İstanbul olacak…

Tarih: 11 Eylül Cumartesi 11:00-13:20 / 14:00-16:20

Mekân: Şehir Hatları Vapuru / Kabataş İskelesi

Hafta Sonu Klasikleri

Festival kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri tüm İstanbullulara açık…

Ayrıntılı bilgi için: https://muzik.iksv.org/tr/program