Norveçli futbolcular statta grup seks yapmış

Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien’de mücadele eden SK Brann kulübü futbolcularının stadyumda grup seks yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yerel gazete Bergens Tidende’de yer alan habere göre SK Brann forması giyen 12 futbolcu, pazartesi günü yapılan idman sonrası şehrin eğlence mekanlarından Boccone Ristorante’de yemek yedi. Ardından eğlenceye bir gece kulübünde devam eden futbolcular, burada tanıştığı yedi kadını 17 bin kapasiteli Brann Stadion’a davet etti.

12 futbolcu, soyunma odası ve stadyumun çimleri dahil olmak üzere birçok alanda grup seks yaptı. Futbolcular kimsenin video çekmediğinde emin olmak için telefonlarını dışarıda bıraksa da güvenlik kameraları kayıttaydı.

Takım kaptanı Daniel Pedersen, partide hangi futbolcuların yer aldığına dair soruya cevap vermese de kariyerinde ilk defa böyle bir şey yaşadığını ifade etti. Brann kulübü ise sorumlulara ağır bir ceza verileceğini açıkladı.

Brann Kulübü Genel Menajeri Vibeke Johannesen derin hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kulüp tarafından futbolculara stadyuma giriş izni verilmiyor. Ancak çok içmişler, stadyuma gitmişler ve parti yapmışlar. Bu çok ciddi ve tüm futbolcuların durumu birlikte ele alınıyor. Bu davranışları, takım arkadaşlarını ve kulüpte çalışan herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp olarak böyle görünmek istemezdik. Biz böyle bir kulüp değiliz.”