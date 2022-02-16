Akşam Postası / 16 Şubat 2022

Gazeteci Hülya Kılınç serbest bırakıldı

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‘MİT mensubu haberi’ davasında cezasının onanmasının ardından dün yeniden cezaevine giren gazeteci Hülya Kılınç serbest bırakıldı.

AYM, Sedef Kabaş için ‘tedbiren tahliye’ talebini reddetti

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Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan Sedef Kabaş’ın avukatlarının, ‘tedbir yoluyla derhal tahliye’ talebini reddetti.

RTÜK’ten Halk TV’ye TMT cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’yla (TMT) ilgili görüşleri nedeniyle Halk TV’ye para ve beş kez program durdurma cezası verdi.

Rapor: Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un ceza sorumluluğu tam

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz’i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

Sancar, İYİ Parti’ye yüklendi: Sözü dolandırmaya gerek yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti’ye yüklenerek, “HDP’ye karşı düşmanca tutum takınan bir zihniyetin Türkiye’de demokrasiye katkı sunma iddiasının herhangi bir inandırıcılığı yoktur, olamaz da” dedi.

OGS depozitoları ne olacak?

31 Mart itibarıyla araçlardaki Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları yerlerini Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) bırakacak. Ancak uzun yıllardır kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağıysa tartışması konusu oldu. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Metin Gürcan hakkındaki iddianame bu kez kabul edildi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Konuta da KDV indirimi geliyormuş: Kademeli sistem yolda

Konutta 150 metrekarenin aşılmasıyla katlanan KDV oranına karşı yeni bir sistem getirileceği belirtiliyor.

Yoksulluk sınırı iki ayda yüzde 34 arttı

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), ocak ayı için yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı.

Bütçede ‘muamma’ kalem: Kurumların yüklü miktarda vergi ödeyesi tutmuş

Bu sene ocak ayında fazla veren bütçeye ‘kurumlar vergisi‘ adı altında giren paranın büyüklüğü tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Bu kadar büyük verginin hangi kurum, şirket ya da şirketlerden geldiği ise şu an ortada yok.

Özel sektörün dış borcu 169 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, geçen yıl 2020’ye göre 3,6 milyar dolar azaldı.

Araştırma: Gençlerimizin ‘gözü kara’

Yapılan bir araştırmaya göre Türk gençlerinin yarısından fazlası risk almayı kazanç olarak görüyor. Gençler ayrıca risk alırken toplumun genelinden daha az endişeli.

Erdoğan’dan altı muhalefet partisine: Oldu olacak HDP’yi de yanınıza alın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta altı muhalefet partisinin ortak toplantısıyla ilgili “İleride bu partilerden ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı” sorusuna, “Haşa! Öyle şey olur mu” diye yanıt verdi.

Akşener’den ‘zam’ uyarısı: Saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gıdadaki KDV’nin düşürülmesiyle oluşacak vergi kaybının zamlarla telafi edilmemesini istedi.

11 kişi can vermişti: ‘Yağcıoğlu Apartmanı davası’nda iki kişiye hapis istemi

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok’a ilişkin davada iki sanığa ceza istendi.

‘Tinder avcıları’ndan 1 milyar dolarlık vurgun: Hedefte kimler var, yöntemleri ne?

ABD’de iç istihbarat ve güvenlikten sorumlu Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) göre ABD’liler, geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder’da dolandırıcılara -aynı Netflix’te yayınlanan ‘Tinder Avcısı’nda rastlanan yöntemlerle- 1 milyar dolardan fazla para kaptırdı.

Roblox: İçinde ‘seks sorunu’ olan, metaverse’te bir çocuk oyunu…

Üzerinde köpek tasmasından başka bir şey bulunmayan bir adam, bir barın yanında dans eden striptizciler, açık alanda seks yapan bir çiftin etrafında toplanıp onları izleyen ve zaman zaman yorum yapan bir grup ve Nazi üniforması içinde bir adam. Bunlar gerçek hayattan değil, bir çocuk oyunu platformundan.

Moderna CEO’sundan Covid-19 senaryoları: Son aşamalarında olabilir

Moderna CEO’su Stephane Bancel, pandeminin son aşamalarına gelindiğini düşünmenin ‘makul bir senaryo’ olduğunu söyledi.

Twitter, ‘güvenlik modu’nda kapsamı genişletti

Twitter nefret söylemleri, siber zorbalık gibi kullanıcıları rahatsız eden durumları engellemek için test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin kapsamını genişletti.

2019’dan beri kayıp kız çocuğu merdiven altındaki gizli bölmede bulundu

ABD’nin New York eyaletinde 2019’dan beri kayıp kız çocuğu, bir evin merdivenin altındaki gizli bölmede bulundu.