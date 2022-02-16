Rapor: Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un ceza sorumluluğu tam

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde mimar Başak Cengiz’i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

9 Kasım 2021’de Can Göktuğ Boz’un saldırısına uğrayan Cengiz hayatını kaybetmişti. Boz, hakimlikteki ifadesinde, ‘olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini’ söylemişti. Nöbetçi Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Boz’un ‘üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması’ nedeniyle tutuklanmasına hükmetmişti.

Boz’un, cinayetten bir gün sonra tutuklanan oğlunun akıl sağlının yerinde olmadığını öne sürüp gözetim altına alınmasını isteyen avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, daha sonra avukatlığından istifa edeceğini duyurmuştu. Ayrıca, oğlunun sokakta ‘elini kolunu sallayarak’ gezmesini istemediğini söylemişti.

AA’nın haberine Boz için dava kapsamında istenen ve mahkemeye ulaşan raporda, sanığın 24-26 Ocak 2022’de yapılan muayenesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği belirtildi. Suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtilerek ceza sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Boz’un ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla tehdit’ten iki yıldan beş yıla, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.