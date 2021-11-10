Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 28 yaşındaki Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı.

Fotoğraf: Diken

Barbaros Mahallesi’nde dün akşam bir sitenin önünde yürüyen Cengiz, bu sitede oturan Boz’un saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ Boz, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Can Göktuğ Boz, hakimlikteki ifadesinde, ‘olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini’ söyledi.

Nöbetçi Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Boz’un ‘üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması’ nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.