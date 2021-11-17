Samuray kılıçlı katilin annesi: ‘Oğlum elini kolunu sallayarak gezsin’ diyemem

İstanbul’da Başak Cengiz’i öldüren 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini duyurdu. Ayrıca oğlunun sokakta ‘elini kolunu sallayarak’ gezmesini kendisinin de istemediğini kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Ataşehir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım’da Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Annesi, cinayetten bir gün sonra tutuklanan oğlunun akıl sağlının yerinde olmadığını öne sürüp gözetim altına alınmasını istemişti.

Yazılı açıklama yayınlayan Ayşe Necla Yomralıoğlu, oğlunun böyle bir olaya sebebiyet vermesi nedeniyle büyük utanç duyduğunu, kadının ailesinin acısının hep taşıyacağını ifade etti.

‘Aklıma gelmedi’

Oğlunun psikolojik sorunlarından ve bunun için tedavi gördüğünden bahseden anne, boşandığı eşiyle yaşayan oğlunun daha sonra kendisini görmek istemediğini,onu en son geçen eylül ayında gördüğünü dile getirdi.

Avukat, son görüşmesinde de oğlunun psikolojik olarak kötü durumda olduğunu fark ettiğini, birisine zarar verme ihtimalinin aklına gelmediğini, evinden çıkan notları görse böyle yaşamasına müsaade etmeyeceğini aktardı.

‘Savunulacak yanı yok’

Yomralıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olayın vahimliği ve yaşadığım duygu durumunun karışıklığı nedeniyle Göktuğ’un tutuklanmasına karar verilen Sulh Ceza Hâkimliği sorgusuna ceza hukukçusu olamamama rağmen avukatı olarak katıldım. Ne oğlumu savunacak ne de eylemlerini savunacak değilim. Zira yaşananların savunulacak bir yanı yok; bunu olayın faili olan oğlum da açıkça ikrar ediyor.

‘Suçtan kurtarmaya çalışmıyorum’

Olayın faili olan oğlumun avukatı olarak dosyaya müdahil olmam ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürmem nedeniyle oğlumu işlediği suçtan kurtarmaya çalıştığım düşünülüyor. Ancak ben ne oğlumun işlediği suçtan kurtulması ne de itibarımın zedelenmemesi peşindeyim. Hayatının baharında gencecik bir kız benim oğlumun eylemi nedeniyle son nefesini vermişken, ‘Ben oğlum elini kolunu sallayarak gezsin’ diyemem, isteyemem. Bunu ne bir anne ne bir kadın ne de bir avukat olarak isteyemem.

‘Yasak kararını ben aldırmadım’

Soruşturma dosyasına cezai ehliyetinin sorgulanmasını için 17 Kasım tarihinde dilekçe sundum. Bu dilekçe benim bu dosyaya sunacağım son dilekçe olacaktır. Ayrıca savcılık tarafından verilen yayın yasağı kararında da herhangi bir müdahalemin olmadığını, mevcut dosyada bu yönde bir talebimin olmadığını da bildirmek zorunluluğu hissediyorum. Bahse konu yasak taraflardan bağımsız olarak re’sen alınmıştır.”

Avukat, ‘sorumlu bir kadın ve sorumlu bir vatandaş olarak’ oğlunun müdafiliğinden çekildiğini bildirdi.