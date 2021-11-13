Başak Cengiz’in nişanlısı isyan etti: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

İstanbul’da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak, cinayeti işleyen Can Göktuğ Boz’un akli dengesiyle ilgili iddialara “Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul’da bulunan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz Ataşehir’de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede 10 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Boz, tutuklanması talebiyle sev edildiği hakimlikteki ifadesinde, ‘olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini’ söylemişti.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da oğlunun14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini iddia etmişti.

Avukat Yomralıoğlu, Boz’un sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin (sanığın akıl hastası olup olmadığını saptamak için resmi bir sağlık kurumunda gözlem altında tutulmasını) uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etmişti

Mızrak, cinayeti işleyen Boz’un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mızrak, Boz’un yakalandıktan sonra gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, “Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz” dedi.

Boz’un avukat annesiyle ilgili de paylaşım yapan Mızrak, “Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için” yazdı.