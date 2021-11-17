Başak Cengiz’in adı mezun olduğu mimarlık fakültesinde yaşayacak

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde uğradığı kılıçlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Başak Cengiz’in (28) adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi’nde yaşatılacak.

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9 Kasım’da Can Göktuğ Boz’un saldırısına uğrayan Cengiz hayatını kaybetmişti. Boz, hakimlikteki ifadesinde, ‘olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini’ söylemişti. Nöbetçi Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Boz’un ‘üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması’ nedeniyle tutuklanmasına hükmetmişti. Boz’un,cinayetten bir gün sonra tutuklanan oğlunun akıl sağlının yerinde olmadığını öne sürüp gözetim altına alınmasını isteyen avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, bugün, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini duyurmuştu. Ayrıca, oğlunun sokakta ‘elini kolunu sallayarak’ gezmesini istemediğini söylemişti.

AA’nın üniversitenin açıklamasından aktardığına göre KBÜ Mimarlık Fakültesi’nin adının ‘Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi’ olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu başkanlığına sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat şunları kaydetti:

“Tüm Türkiye’yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz’in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin isminin ‘Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi’ olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kurulu’na arz ettik.

Merhum öğrencimiz Başak Cengiz’in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz’in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum.”