2019’dan beri kayıp kız çocuğu merdiven altındaki gizli bölmede bulundu

ABD’nin New York eyaletinde 2019’dan beri kayıp kız çocuğu, bir evin merdivenin altındaki gizli bölmede bulundu.

Fotoğraf: Saugerties Polisi

Polis, altı yaşındaki Paislee Shultis’in, pazartesi günü Saugerties kasabasındaki bir evde yapılan arama sonucunda bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre sağlık durumu iyi olan kız çocuğu yasal vasisi ve ablasına kavuştu.

Küçük kız Temmuz 2019’da dört yaşındayken kaybolmuş, kısa bir süre önce velayetini kaybeden anne-babası Kimberly Cooper (33) ve Kirk Shultis Jr.’ın (32) kaçırmış olabileceğinden şüphelenilmişti. Ancak çocuk bulunamamıştı.

Küçük kısızn Saugerties’te bir evde tutulduğuna dair ihbar alan polis, arama emri çıkarttı. O ev Paislee Shultis kaybolduktan kısa süre sonra da aranmıştı. Ancak çocuk bulunamamıştı.

İkinci aramada küçük kızın dedesi Kirk Shultis Sr. evdeydi ve polise onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bir saat arama yapan polisler bodrum kata inen bir merdiveni fark etti. Aşağı inince de o merdivenin altındaki, ‘küçük, soğuk ve ıslak’ bölmede Paislee Shultis ve annesi Kimberly Cooper’ı buldu.

Çocuk muayene için hastaneye götürülürken anne, baba ve dedesi tutuklandı. Üçünün de çocuğun sağlığını tehlikeye atmakla suçlanacağı belirtildi

Saugertes Polis Şefi Joseph Sinagra, “Paislee’nin anne babası onun ve ablasının velayetini kaybetmişti. Birinin onları haberdar ettiğini, büyük kızlarının yasal vasisi tarafından teslim alındığını duyunca Paislee’yi kaçırdıklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.