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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Erdoğan’a fatura tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yükselen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.


Bugünkü kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, elektrikte kademeli tarifenin yeniden değerlendirileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı ayrıca ‘enerji fiyatlarının istismar edildiğini’ iddia ederek “Tüm dünyada yükseldi, hem de oldukça” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!”

İmamoğlu ise Erdoğan’ın ‘2008-2012 küresel ekonomik krizin Türkiye’yi teğet geçtiğini’ iddia eden ifadelerini hatırlatarak şunları yazdı: “Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi ‘teğet’ geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını ‘Dünyada da böyle’ diyerek normalleştiriyoruz. Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız.”

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