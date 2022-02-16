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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana yaptırım uygulanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacak.

* Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi ve hakkaniyetli değil.

* Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz.

* Enerji fiyatları istismar ediliyor. Türkiye enerji gücünü değil sadece fiyatını tartışıyor. Tüm dünyada yükseldi, hem de oldukça.

* Elektrikte kademeli tarife yeniden değerlendirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının ticarethane statüsü konut statüsüne dönüştürülecek.

* Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

* Yurtlarda kalan üniversite öğrencilere verilen beslenme yardımı 750 liraya çıkacak.

* Yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak.

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