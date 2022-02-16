Moderna CEO’sundan Covid-19 senaryoları: Son aşamalarında olabilir

Moderna CEO’su Stephane Bancel, pandeminin son aşamalarına gelindiğini düşünmenin ‘makul bir senaryo’ olduğunu söyledi.

Son bir haftada dünya genelinde yaklaşık 16 milyon yeni Covid-19 vakası görülürken, corona virüsü nedeniyle 75 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Covid-19 vaka artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 19 düşerken, can kaybı oranları önceki haftaya göre değişmedi.

Vakalarda ağırlığı Omicron varyantı oluşturuyor. İlk veriler bu varyantın sebep olduğu hastalığın hafif seyrettiği yönünde olsa da, uzmanlar ilk vakaların aşılılarda, hastalığı daha önce atlatmış kişilerde veya genç bireylerde görüldüğüne dikkat çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor” uyarısını yapıyor.

CNBC’de bir programa katılan Moderna CEO’su Bancel, Covid-19 pandemisinin artık son aşamalarında olup olmadığına dair bir soruya “Bence bu makul bir senaryo” dedi.

Bancel, ”Omicron evrimleştikçe daha az öldürücü virüsler görme ihtimalimiz yüzde 80. Ancak diğer yandan yüzde 20 ihtimalle de olsa daha öldürücü bir mutasyon görme riskimiz var. Omicron fazla öldürücü olmadığı bir dünyada kendimizi şanslı hissetmemiz gerekiyor ancak yine de her gün binlerce insanın öldüğünü görüyoruz” dedi.

Şirketi sattığı aşılar sayesinde kar rekoru kıran Bancel “Bu virüs grip gibi sonsuza dek bizimle kalacak, biz de bununla yaşamayı öğreneceğiz” dedi.