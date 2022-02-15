DSÖ: Omicron’un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor” dedi.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının 50’den fazla mutasyona sahip olması ve bunlardan 32’sinin virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Güney Afrika’dan gelen ilk veriler varyantın sebep olduğu hastalığın hafif seyrettiği yönünde olsa da, uzmanlar ilk vakaların aşılılarda, hastalığı daha önce atlatmış kişilerde veya genç bireylerde görüldüğüne dikkat çekmişti.

Ancak vakaların artmasına karşın tüm uyarılara rağmen ülkeler kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarıyla ilgili ‘endişeye gerek olmadığını, grip hastalarının sayısının günlük ilan edilmesi halinde benzer manzaralarla karşılaşılacağını’ söylemesi de şaşkınlığa ve tepkilere yol açmıştı.

ABD’de düzenlenen Covid-19 Küresel Eylem Toplantısı’na video konferansında konuşan Ghebreyesus, DSÖ’nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, “Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski arttı” dedi.

116 ülkenin, DSÖ’nün belirlediği ‘nüfusun yüzde 70’ini aşılama’ hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Covid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara dair “Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor” diye konuştu.

Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ’nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.