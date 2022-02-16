11 kişi can vermişti: ‘Yağcıoğlu Apartmanı davası’nda iki kişiye hapis istemi

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok’a ilişkin davada iki sanığa ceza istendi.

Depremde yıkılan apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişi yaralanmıştı. Tutuklu müteahhit Ş.A. ile tutuksuz yargılanan binanın fenni mesulü O.A.’ya dava açılmıştı.

AA’nın aktardığına göre İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ş.A. cezaevinden katıldı. O.A. ise duruşmaya gitmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklara ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’dan 22 yıl altışar aya kadar hapis istedi.

Ayrıca, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanıkların ‘olası kastla öldürme’den cezalandırılması taleplerini yineleyen müşteki avukatları, sanık O.A.’nın tutuklanmasını istedi.

Söz alan sanık Ş.A, tahliyesini talep etti. Sanık avukatlarıysa esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Savunmalar için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ş.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.