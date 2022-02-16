Bütçede ‘muamma’ kalem: Kurumların yüklü miktarda vergi ödeyesi tutmuş

Bu sene ocak ayında fazla veren bütçeye ‘kurumlar vergisi‘ adı altında giren paranın büyüklüğü tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Bu kadar büyük verginin hangi kurum, şirket ya da şirketlerden geldiği ise şu an ortada yok.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarına açıklamış, özellikle artan kurumlar vergi kalemiyle 30 milyar lira fazla oluşmuştu. Söz konusu dönemde kurumlar vergisi tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre 30 kattan fazla artarak 14 milyar 497 milyon liraya ulaşmış görülüyor.

Kâr elde eden özel şirketler, Merkez Bankası, kamu bankaları ve KİT’ler normal şartlarda kurumlar vergisini nisan ayında beyan edip ayın ayın sonuna kadar Maliye’ye ödüyor. Ancak bu yıl ocak ayında devletin birden bire bu kadar fazla kurumlar vergisi toplaması istisnai bir durum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçedeki yüklü kurumlar vergisi kalemiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ulaştığı kaynaklara göreyse kur korumalı mevduata (KKM) geçen bazı şirketler, bakanlığın talebi üzerine ek beyanname verip ödeme yapmış olabilir. Ancak kaynaklar bu kadar büyük bir gelirin halka açıklanmamasının bütçe güvenirliğini zedeleyebileceği görüşünde.