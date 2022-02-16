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AYM, Sedef Kabaş için ‘tedbiren tahliye’ talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan Sedef Kabaş’ın avukatlarının, ‘tedbir yoluyla derhal tahliye’ talebini reddetti.

Fotoğraf: AA

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten iddianame hazırlanan gazetecinin 12 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Kabaş için 2 Şubat’ta AYM’ye tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulunulmuştu.

Başvuruda, gazetecinin ‘tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi’ talep edilmişti.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, ‘tedbiren tahliye talebi’ni reddetti.

AA’nın aktardığına göre yüksek mahkeme ‘başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği’ yönünde karar verdi.

Sedef Kabaş’ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesini talep eden bireysel başvuru, esas yönünden incelenmek üzere daha sonra görüşülecek.

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