Gazeteci Sedef Kabaş için tahliye talebi

Tutuklu gazetesi Sedef Kabaş için mahkemeye tahliye talebinde bulunuldu.
Kabaş, 14 Ocak’taki TELE 1 yayınındaki sözleri nedeniyle ertesi gün gözaltına alınıp ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı. Gazeteciye ‘görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten de ceza istenmiş, toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, Twitter paylaşımında, Kabaş’ın İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını belirterek, “Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?” yazdı.