Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten hazırlanan iddianame, İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

AA’nın aktardığına göre mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte Kabaş’ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.