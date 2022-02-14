Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten hazırlanan iddianame, İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

AA’nın aktardığına göre mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte Kabaş’ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Gazeteci Sedef Kabaş için tahliye talebi

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 12 yıl 10 aya kadar hapis talebi

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş ve Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik dava

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

AKP’den Sedef Kabaş çıkışı: CHP nefret söylemiyle kendini ayrıştıramadı

Gazeteci Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz: Bakan Gül yargıyı etkiledi

RTÜK’ten Tele1 ve Fox TV’ye ceza: Lisans iptaline kadar gidebilir

Akşener: İktidarın amacı Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı korkutmak

TBB’den sonra İstanbul Barosu’ndan Sedef Kabaş tepkisi: Tutuklama adeta bir ön infaz yöntemine dönüştürüldü

Çelik, Kabaş’ın sözlerini ‘Erdoğan’a nefret söylemi’ olarak gördü

Gazeteci Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim kıdemsizmiş; Kavala’yı da tutuklamış

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Sedef Kabaş’a destek

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

SON HABERLER