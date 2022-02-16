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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Halk TV’ye TMT cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’yla (TMT) ilgili görüşleri nedeniyle Halk TV’ye para ve beş kez program durdurma cezası verdi.

Halk TV programcısı Arslan, programında, KKTC’de öldürülen kumarhane sahibi Halil Falyalı’nın kendisini ‘Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıttığını söylemişti. Arslan teşkilattan bahsederken, “Adada suikastlerle bilinen bir illegal, yarı resmi bir oluşumdu” demişti.


Bakanların, milletvekillerinin adeta ‘kampanya’ başlattığı bu sözler nedeniyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabı üzerinden cezayı şu ifadelerle duyurdu: “RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, beş kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.”

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