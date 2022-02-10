RTÜK’ten Halk TV programcısı Ayşenur Arslan’ın sözlerine inceleme

Fermuar Hastanesi deyince aklınızda devasa bir yer canlanmasın. Üsküdar’da eski bir pasajda, taş çatlasın 10 metrekarelik bir tuhafiyeciden bahsediyoruz. Ben fermuarımı yaptırırken kapıda beş kişi kuyrukta bekliyordu. Sohbete başladık. İki kişi benim gibi Avrupa yakasından gelmiş. Tanıdık müşteriler de vardı. Herkes Vehbi beyin ustalığına ve dürüstlüğüne iknaydı.