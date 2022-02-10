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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Halk TV programcısı Ayşenur Arslan’ın sözlerine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

Arslan, programında, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıttığını söyledi. Programcı, teşkilattan bahsederken, “Adada suikastlerle bilinen bir illegal, yarı resmi bir oluşumdu” dedi.


Şahin ise bu sözler üzerine Twitter’dan paylaşım yaparak, teşkilatın ‘Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele verdiğini’ belirtti. Arslan’a inceleme başlatıldı.

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