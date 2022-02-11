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Yaramazlara biraz batar!

AKP, MHP ve BBP’den gazeteci Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

AKP, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Halk TV programcısı Ayşenur Arslan, programında, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın kendisini ‘Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi olarak tanıttığını söylemişti. Arslan teşkilattan bahsederken, “Adada suikastlerle bilinen bir illegal, yarı resmi bir oluşumdu” demişti.


Bakanların, milletvekillerinin adeta ‘kampanya’ başlattığı bu sözler nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Arslan sözleri nedeniyle özür dilemişti.

AKP adına avukat Muhammer Cemaloğlu, MHP adına avukat Kürşat Türker Ercan ve BBP adına avukat Zekai Yiğit imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçeleri, Ankara savcılığına verildi.

Dilekçelerde, savcılıklarca soruşturma başlatılarak, Arslan’ın ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu’ndan Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesine göre cezalandırılması talep edildi.

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