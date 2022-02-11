AKP, MHP ve BBP’den gazeteci Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

Manisa’nın Gördes ilçesinden Meta Nikel Kobalt madeninin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Üstelik Zorlu Holding’e bağlı olan ve sekiz yıldır ‘kaçak’ bir şekilde işletilen bu madende kapasite artışı için Manisa valiliği çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu da verdi.