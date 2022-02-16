Twitter, ‘güvenlik modu’nda kapsamı genişletti

Twitter nefret söylemleri, siber zorbalık gibi kullanıcıları rahatsız eden durumları engellemek için test etmeye başladığı ‘güvenlik modu’ özelliğinin kapsamını genişletti.

Eylül ayında Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için ‘güvenlik modu’ ismini verdiği yeni özelliği test etmeye başlamıştı. Güvenlik modu, nefret söylemlerinde bulunan hesapları işaretleyip kullanıcıya sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları tespit ediyor.

Özellik kullanıcıları istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtarıyor.

En başında dil ayarları İngilizce olan küçük bir test grubunda aktif hale getirilen ‘güvenlik modu’nun kapsamı genişletildi.

Twitter’dan yapılan duyuruda, ‘güvenlik modu’ özelliğinin artık ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda’daki kullanıcıların yarısı tarafından kullanılabileceği açıklandı.

Remember when we began testing a new feature called Safety Mode? After months of feedback from beta users, we’re excited to expand this to some of you in several new English-speaking markets to gain more feedback and insights. https://t.co/8TM7S5Zfuj pic.twitter.com/AqVOUwyNQv — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 15, 2022

Şirketin sözcüsü Tatiana Britt, eylül ayında 750 kişiyle başladıkları test aşaması sonrasında birçok kullanıcıdan istenmeyen etkileşimlerle ilgili yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

Britt bu kişilere yardımcı olabilmek için kapsamı genişlettiklerini ve gelecek geri dönüşlerle özelliği iyileştireceklerini söyledi.