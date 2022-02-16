‘Tinder avcıları’ndan 1 milyar dolarlık vurgun: Hedefte kimler var, yöntemleri ne?

ABD’de iç istihbarat ve güvenlikten sorumlu Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) göre ABD’liler, geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder’da dolandırıcılara -aynı Netflix’te yayınlanan ‘Tinder Avcısı’nda rastlanan yöntemlerle- 1 milyar dolardan fazla para kaptırdı.

Son dönemde Netflix’te izlenme rekorları kıran ‘Tinder Avcısı’ online çöpçatanlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınları dolandıran İsrailli Simon Leviev’in gerçek hikayesini anlatıyor.

Leviev’in farklı ülkelerde yaşayan kadınlardan dolandırarak elde ettiği paranın 10 milyon doları aştığı belirtiliyor.

FBI’a göre dolandırıcılar, benzer yöntemler kullanarak ABD’de geçen yıl 1 milyar dolardan fazla parayı aldı.

FBI’ın internet suçlarıyla ilgili birimine göre dolandırılanların büyük çoğunluğunu 40 yaş üstü engelli, dul ya da hiç evlenmemiş kadınlar oluşturuyor.

Dolandırıcılar kurbanlarını cezbetmek için genellikle şiir, çiçek ve diğer hediyeleri kullanıyor. Diğer yandan dolandırıcılar, uydurulan trajediler ve ölüm hikayeleriyle de kurbanları etkilemeye çalışıyor: “Dolandırıcılar, defalarca kez tekrarladıkları senaryolarla ilgili olarak inandırıcılıklarını artırmak için saatlerini harcıyor. Bazen kurbanlar hakkında ayrıntılı günlükler yazıldığı bile oluyor.”