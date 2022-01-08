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Yaramazlara biraz batar!

Tinder yeni özellik üzerine çalışıyor: Kaydırma partisi

Tinder kullanıcılarına arkadaşlarını davet ederek ‘kaydırma partisi‘ verebileceği yeni bir özellik üzerine çalışıyor.

Techcrunch’ın haberine göre popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder kullanıcılarına olası eşleşmelerini seçerken daha sosyal bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.


Uygulamanın koduna göre ‘kaydırma partisi‘ özelliğinde kullanıcının arkadaşlarının bu deneyime ortak olması için telefonun kamera ve mikrofonuna erişmesi gerekiyor.

Böylece kullanıcılar arkadaşlarını kaydırma oturumuna davet edebilecek. Arkadaşları da telefon numaralarını ve doğrulama kodu kullanarak uygulamada misafir kullanıcı olarak ‘partiye‘ katılabilecek.

Böylece bu tür uygulamaları kullanıcılarının arkadaşlarından aşina olduğu “Ver bir de ben bakayım” talebi online ortama taşınarak uzaktan da yaşanabilir bir deneyim haline gelecek.

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