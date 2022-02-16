Araştırma: Gençlerimizin ‘gözü kara’

Yapılan bir araştırmaya göre Türk gençlerinin yarısından fazlası risk almayı kazanç olarak görüyor. Gençler ayrıca risk alırken toplumun genelinden daha az endişeli.

Fotoğraf: Diken

Araştırma Türkiye’deki tasarruf eğilimlerini ölçmek adına ING Türkiye ve IPSOS işbirliğiyle hazırlandı.

Araştırmaya göre kur şoklarıyla geride kalan 2021 son çeyreğinde 18-24 yaş grubunda tasarruf oranı 3 puanlık düşüşle yüzde 21’e gerildi. Toplum genelinde yüzde 18,2 olan oran, 35-44 yaş grubundaysa yüzde 17.

Araştırma kapsamında ayrıca toplum ve 18-30 yaş arası bireylerin yatırımlardan getiri beklentileri ve risk tercihleri de incelendi.

Toplumun yüzde 78’inin yatırımlarından getiri beklentisi orta ve uzun vadeli. 18-30 yaş grubundaki bireylerde de bu oran yüzde 80’le genel topluma benzer düzeyde.

Ancak 18-30 yaş grubundaki bireyler için risk algısı toplumun genelinden biraz farklı.

Toplumdaki bireylerin yüzde 75’i yatırım yaparken risk almanın kendilerini endişelendirdiğini belirtirken, bu oran 18-30 yaş grubunda yüzde 66.

Bu istatistik, risk almanın kazanç ya da kayıp olarak görülmesine yönelik sorulan soruya verilen cevaplarda da benzer sonuçları ortaya koyuyor. 18-30 yaş grubundaki bireylerin yüzde 51’i risk almayı kazanç olarak görürken, genel kitlede bu oran yüzde 45 olarak gerçekleşti. Genel toplumun yüzde 55’lik oran ile yarısından fazlası ise riski kayıp olarak gördüğünü belirtti.

Borsa yerine kripto paralar

Araştırma kapsamında incelenen bir diğer konu ise 18-30 yaş bireylerin yatırım aracı tercihleri.

Bugüne kadar en az bir kere kullanılmış olan yatırım araçları sorulduğunda, 18-30 yaş bireylerde yüzde 28’le TL vadeli hesap ve yastık altı altın önde.

Kripto para ise yüzde 18’lik oran ile bu yaş grubunda dördüncü sırada.

Gençler arasında ayrıca Borsa’ya girmeyi deneyenlerin oranı yüzde 7. Buna karşılık kripto parayı denemiş olanların oranı yüzde 18.