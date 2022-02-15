Araştırma: Her üç gençten birinin işi yok, ‘profesyonel genç işsiz’ sayısı yarım milyon

Genç İşsizler Platformu’nun aktardığına göre Türkiye’de yaklaşık her üç gençten biri işsiz. Bu oran üniversite mezunları arasındaysa altıda bir.

Fotoğraf: AA

Genç İşsizler Platformu verileri, Türkiye İstatistik Kurumu ve İŞKUR’un rakamlarından yola çıkılarak derlenmiş.

Platformun sözcüsü Dr. Murat Kubilay amaçlarını, verilerin daha iyi anlaşılabilir olması adına daha sadeleştirilmiş bir anlatımla sunmak olduğunu söylüyor.

Platformun şubat ayına ilişkin ‘İşsizlik ve İstihdam Raporu‘ araştırmada öne çıkan bölümler ise şöyle:

*TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı genç işsizlik yüzde 21,0. İş bulma ümidini yitirenler ve önceki başvurularında yanıt bekleyip yeni iş başvuru yapmayanların dahil edildiği geniş tanımlı genç işsizlik ise yüzde 31,1.

Kaynak: Genç İşsizler Platformu

*Genç istihdam, pandeminin kısmen geride bırakılmasına rağmen, hala zayıf. Üstelik aynı dönemde üniversite mezuniyeti arttı ve asgari ücretin altında çalıştırılma yaygınlaştı.

*15-34 yaş grubundaki toplam genç işsiz sayısı 2 milyon 180 bin. Ancak geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 552 bine ulaşıyor. Bu sayı nüfus olarak onları Türkiye’nin dördüncü büyük ili kadar.

Kaynak: Genç İşsizler Platformu

15-34 yaş grubunda en az iki yıllık üniversite mezunu işsiz sayısı 863 bin. 1 milyon 158 bin üniversite mezunu ise iş bulma ümidini yitirme gibi sebeplerden ötürü işsiz değil, sadece iş gücü dışında sayılıyor.

Cinsiyetler arasında iş gücüne katılmama farkı belirgin. Hatta üniversite mezunlarında dahi bu durum mevcut ve 907 bin kadın mezun olsa dahi çalışmıyor ve işsiz sayılmayıp iş gücünün dışında gösteriliyor. Bu durum cinsiyetler arası sosyal hak farkını da artırıyor.

Kaynak: Genç İşsizler Platformu

*Son dönemde artan üniversite sayısı ile üniversiteli çalışan sayısı da arttı. Her altı mezundan bir resmen işsiz. Üstelik çalışanların bir kısmı kendi mesleğinde değil, vasıfsız iş kollarında çalışıyor. Kısa süreli güvencesiz işler ve asgari ücretin altı ödemeler yaygın.

*15-34 yaş üniversite mezunu olup işsiz ve iş gücü dışında sayılanların toplamı iktisadi buhran öncesine göre yüksek düzeyini koruyor; yani işsizlik kalıcılaşıyor. Üstelik işe girenlerin ücret düzeyinin asgari ücrete yakınsaması ve sigortasızlığın yaygınlaşması gözlemleniyor.

Kaynak: Genç İşsizler Platformu

*İŞKUR tarafından ocak 2022 için açıklanan iş arama sürelerine göre 1 yıldan uzun süredir iş arayan gençlerin sayısı 474 bin. Sadece işsiz sayısı ve oranı değil; iş arama süresinin uzunluğunun da arttığı aşikar. Profesyonel genç işsizlerin sayısı yaklaşık yarım milyon.

*Üniversite mezunlarının iş arama süreleri de gittikçe uzamakta. 1 yıldan uzun süredir iş arayan mezun sayısı 232 bin olup yüksek seyrini koruyor. Yeni mezunların iş bulamadığı dönemlerde KYK kredi borçları yüksek faiz nedeniyle her geçen gün artıyor.