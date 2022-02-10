TÜİK ve İŞKUR’un rakamları yine tutmadı: Muhalefete göre 146 bin işsiz ortada yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik rakamları ile İŞKUR verileri arasındaki fark yine tartışma konusu. DİSK-AR’a göre devletin iki kurumu arasındaki işsiz sayısı farkı 350 binin üzerinde. Muhalefetse işsiz sayısındaki artışla işsizlik başvurusu yapanlar arasındaki uçuruma dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Aralık 2021 dönemine ait işsizlik verilerini açıklamıştı.

TÜİK’e göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısında aylık 2 bin kişilik bir artış var ve sayı 3 milyon 794 bin kişi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde. Kurumun verilerinde ayrıca genç işsizlik 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8’ye gerilerken, geniş tanımlı işsizlik ise 0,5 puan artarak yüzde 22,6’ya ulaşmış gözüküyor.

İŞKUR verilerine göreyse manzara biraz daha farklı.

Söz konusu farkla ilgili DİSK-AR tarafından yayımlanan raporda yer alan ifadeler şöyle: “İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Aralık 2020 ve Aralık 2021 arası bir yıllık dönemde 2 milyon 959 binden 3 milyon 171 bine yükselerek 212 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 159 bin azaldı. Böylece iki veri arasındaki işsizlik sayısı farkı 371 bin oldu. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz.”

📢DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu (Şubat 2022) yayımlandı. @diskinsesi

TÜİK ve İŞKUR’un İşsizlik Verileri Arasındaki Uçurum Devam Ediyor!

Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 22,6!

Gerçek İşsiz Sayısı 8 Milyon 365 Bin!

Rapora ulaşmak için🔻https://t.co/sHDCPrWNHx — DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) (@disk_arastirma) February 10, 2022

TÜİK’in açıkladığı rakamların ardından muhalefet de sosyal medya hesaplarından ses yükseltmiş durumda.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!‘ başlıklı paylaşımında, İŞKUR’a yapılan işsizlik ödeneği başvurularını TÜİK’in verdiği rakamlarla kıyasladı. Ağbaba’nın paylaşımı şöyle: “Aralık ayında, TÜİK’e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı. İŞKUR’a göre 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aradaki 146 bin kişi nereye kayboldu?”

Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!#İşsizlik üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı.



Aralık ayında;

• TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı.

• İŞKUR'a göre 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.



Aradaki 146 bin kişi nereye kayboldu? @tuikbilgi pic.twitter.com/bIKFiKeMeK — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 10, 2022

Benzer bir paylaşım CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından da yapıldı.

TÜİK halka kapattığı kapılarının arkasında, halkın yaşadığı ağır ekonomik buhranı yok sayıyor! TÜİK, Aralık ayında işsiz sayısının yalnızca 2 bin kişi arttığını iddia ederken Aralık'ta İŞKUR verilerine göre işsizlik ödeneği başvurusu yapanların sayısı 149 bin kişi arttı! — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) February 10, 2022

TÜİK işsizlik rakamlarına ilişkin verileri hesaplarken hanelerden ve işyerlerinden araştırmalar yoluyla veri topluyor. İŞKUR verileri ise sistem kaydına dayanıyor.