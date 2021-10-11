TÜİK ve İŞKUR çelişti: ‘Oynaklığın izahı yok’

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik sayılarıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin birbiriyle çeliştiğini gözler önüne serdi. TÜİK’in açıkladığı listede İŞKUR kayıtlarında bulunan 188 bin 385 işsiz buharlaşmış!

TÜİK işsiz sayısının 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin artarak 3 milyon 965’e çıktığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan DİSK-AR TÜİK işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi: “TÜİK ve İŞKUR’un işsiz sayıları arasında uçurum var! TÜİK’in aylık işgücü verilerinde inanılmaz dalgalanmalar ve tuhaflık yaşanıyor! TÜİK’e göre Ağustos 2021’de işsiz sayısı bir önceki aya göre sadece 11 bin kişi artarken İŞKUR’a göre 200 bin kişi arttı.”

İŞKUR TÜİK verilerinde yok

İŞKUR’un verileri görmezden gelinmiş: “İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli kriter aktif iş arama kanallarından birini kullanmaktır. İŞKUR en yaygın iş arama kanalıdır. Ancak İŞKUR kanalını kullanan 200 bin kişinin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır.”

‘Bir ayda bu oynaklığın izahı yok’

“TÜİK’in aylık istihdam ve işsiz sayılarındaki dalgalanma izah edilemez boyutlarda! Temmuz 2021’de 287 bin azalan sanayi istihdamı ağustosta 217 bin artmış. Temmuz 2021’de 454 bin artan hizmet istihdamı ağustosta 341 bin azalmış. Bir ayda bu oynaklığın izahı yoktur!”

Görsel: DİSK-AR

DİSK-AR ayrıca şunları kaydetti: “Bir ayda işgücü piyasalarında bu kadar zıt gelişmelerin yaşanması, TÜİK ve İŞKUR verileri arasındaki uçurum olağan değil. TÜİK’in aylık verilerinden işgücü piyasasındaki gelişmeleri izlemek giderek zorlaşmaktadır.”

2️⃣İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli kriter aktif iş arama kanallarından birini kullanmaktır. İŞKUR en yaygın iş arama kanalıdır. Ancak İŞKUR kanalını kullanan 200 bin kişinin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır. — DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) (@disk_arastirma) October 11, 2021