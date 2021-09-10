İşsiz sayısı temmuzda 506 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.

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Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6’ken, geniş tanımlı işsizlik ise 22,4 olarak bildirilmişti.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.

TÜİK’in duyurduğu diğer veriler şu şekilde oldu: