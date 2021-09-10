İşsiz sayısı temmuzda 506 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.
Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6’ken, geniş tanımlı işsizlik ise 22,4 olarak bildirilmişti.
Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu.
TÜİK’in duyurduğu diğer veriler şu şekilde oldu:
- İşgücü temmuzda bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.
- Genç işsizlik yüzde 23,1 oldu.
- İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.
- Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı.
- İstihdam edilenlerin yüzde 17,2’si tarım, yüzde 20,7’si sanayi, yüzde 6’sı inşaat, yüzde 56,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.