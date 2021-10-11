İşsizlik oranı yüzde 12,1’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. Böylelikle İşsizlik oranı yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanmıştı.

Covid-19 salgınıyla beraber Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamaları 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti. Sendikalar yasağın kalkmasıyla birlikte işten çıkarmaların arttığını ve TÜİK’in verilerinin gerçeklikten uzak olduğunu öne sürüyor. DİSK, geniş tanımlı işsizliğin temmuz için yüzde 23,6 olduğunu belirtmişti.

TÜİK’in açıkladığı ağustos ayına ilişkin işgücü istatistikleri şöyle:

*İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45 oldu.

*İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranı yüzde 22,7’ye geriledi

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.

*Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2’si tarım, yüzde 21,5’i sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmet sektöründe yer aldı.