TÜİK’le İŞKUR arasında bir çelişki daha

Salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için uygulamaya konan işten çıkarma yasağının bitmesiyle son üç ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tartışmalara neden olan işsizlik verilerine karşılık İŞKUR’un açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları son üç ayda büyük bir dalgaya işaret ediyor. İki kurum son yayınladıkları verilerde birbirleriyle çelişmişti. TÜİK’in açıkladığı listede İŞKUR kayıtlarında bulunan 188 bin 385 işsizin ‘buharlaşmış’ olduğu görülmüştü.

TÜİK verilerine göre yasakların kalktığı haziran ayında işsizlik 823 bin kişi azalmış ancak temmuzda 506 bin, ağustosta 11 bin kişi artmıştı.

Ancak diğer göstergeler aksini işaret ediyor. Eylül ayı istatistiklerine göre, yasakların kalkmasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.

Ödeme şartları ağır

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre eylülde önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 359 bin 876 kişiye 518 milyon 414 bin liralık ödeme yapılırken, fondaki erime de hızlandı.

TÜİK verileri işsizliğin ağustosta yüzde 12,1 ile yerinde saydığını gösterirken, işsizlik maaşı başvuruları bu tabloyla çelişiyor.

İŞKUR’un yayınladığı işsizlik sigortası verilerine göre, 2002 yılı ile Haziran 2021 sonunu kapsayan dönemde 14,8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Yasakların kalkmasının ardından geçen üç aylık dönemi de kapsayan eylül sonu verilerine göre, bu sayı toplam 15,3 milyonu aştı.

Bu veriler üç ayda işsizlik maaşı için 518 bin başvurunun yapıldığını ve en az bu kadar çalışanın daha işten atıldığını ortaya koyarken, ağır şartlar nedeniyle başvuruların bir kısmı kabul edilerek maaş ödemelerine geçiş yapıldı.

Yasağın devam ettiği haziranda 187 bin kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılırken, bu sayı temmuzda 248 bin 168’e, ağustosta 324 bin 372’ye, eylülde ise 359 bin 876’ya çıktı. Haziranda 260 milyon 868 bin liralık maaş ödemesi yapılırken, bu tutar eylül sonu itibariyle 518 milyon 414 bini buldu.