DİSK-AR: TÜİK verileri hayatın olağan akışına aykırı

Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK’in üçüncü çeyrekte işsizliğin azaldığını açıklamasını -bir önceki dönemdeki işten çıkarma yasağını hatırlatarak- ‘hayatın olağan akışına aykırı’ buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu.

DİSK-AR’ın açıklamasında TÜİK verilerinin İŞKUR’a yapılan 518 işsizlik maaşı başvurusuyla çeliştiğine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi: ”Bu fark TÜİK verilerinin işgücü piyasası gerçeklerini yansıtmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Aynı üç aylık dönem için bir resmi kurum (İŞKUR) 400-500 bin kişilik işsizliğe işaret ederken diğeri (TÜİK) 57 bin azalıştan söz ediyor. Bu inanılmaz bir tablodur”.

2️⃣İşten çıkarma yasağının olduğu bir önceki döneme (Nisan-Mayıs-Haziran 2021) göre işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde işsiz sayısının 57 bin azalması hayatın olağan akışına aykırıdır. — DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) (@disk_arastirma) November 16, 2021

Diğer yandan DİSK-AR, önceki döneme göre işsiz sayısındaki azalışın işten çıkarma yasağının kalkması nedeniyle hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti: ”İşten çıkarma yasağının olduğu bir önceki döneme (Nisan-Mayıs-Haziran 2021) göre işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde işsiz sayısının 57 bin azalması hayatın olağan akışına aykırıdır.”