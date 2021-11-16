TÜİK’e göre 3’üncü çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11,7

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin azalarak 3 milyon 842 bine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 11,7. İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, ikinci çeyreğe kıyasla 0,4 puan düşerek yüzde 13,6 olarak hesaplandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise temmuz-eylül döneminde ikinci çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 olarak kayıtlara geçti.