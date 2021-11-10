Eylülde işsizlik oranı yüzde 11,5

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen eylül ayında, bir önceki aya göre 70 bin azalarak 3 milyon 794 bine indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı ise eylülde bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 45,8 olarak kayda geçti.

Genç işsizlikte durum ne?

15-24 yaşları kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5 oldu.

İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7’ye yükseldi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı, önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü başı çekti

Eylülde istihdam edilenlerin sayısı, önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe ise 175 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17’si tarım, yüzde 21,9’u sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 54,9’u da hizmet sektöründe yer aldı.

‘Atıl iş gücü’ yüzde 20’nin üzerinde

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, eylülde önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 21,9 oldu.