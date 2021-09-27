Z kuşağı ayda 750 lirayla ‘geçiniyor’

Türkiye’de 2023 seçimlerinin en önemli belirleyicilerinden biri olması beklenen Z Kuşağı’na ilişkin yapılan ankette yine maddi olanaksızlıklar ön planda.

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Z kuşağı 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil ediyor.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı yüzde 7 iken olası 2023 seçimlerinde bu oran en az yüzde 16 olacak.

Twentify’nin ‘Türkiye’de Z Kuşağı” araştırmasında yine gençlerin ekonomik konularda yaşadığı sıkıntılar öne çıktı.

Çalışma, Türkiye’de 15-24 yaş arası toplam 1998 kişiyle gerçekleştirildi.

Sonuçlara göre gençler aylık ortalama 750, günlük ise 25 lirayla ‘geçiniyor.’

Gençlerin yüzde 37’sinin aylık 0-99 lira arasında gelirleri olduğu düşünüldüğünde ise her 10 gençten dördünün ay içinde sadece yol parası var.

Yine araştırmaya göre gençlerin yüzde 28’i henüz herhangi bir bankanın müşterisi değil. Yüzde 58’i ise hiç kredi kartı kullanmamış.

Araştırmaya göre ayrıca gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelerinin önündeki en büyük engel de yine ekonomik nedenler.