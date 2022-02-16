Türkiye açık ara önde: Dünyada ikinci el otomobil fiyatları ne kadar arttı?

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle ikinci el fiyatları Avrupa ve ABD pazarında da önemli artışlar kaydetti. Ancak rakamlar Türkiye ile kıyaslandığında hala oldukça düşük.

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Avrupa’nın en büyük internetten otomobil satış piyasası konumunda bulunan AutoScout24’ün verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde ikinci el araç fiyatları geçen yıl yüzde 8 yükseldi. Avrupa genelinde otomobil arzıysa bir yılda yüzde 11 daraldı.

AB ülkeleri arasında ikinci el araçların fiyat ortalaması son bir yılda en çok Avusturya’da arttı. Oran yüzde 13.

Takip eden ülkeler ise yüzde 11 ile Hollanda, yüzde 10 ile Almanya 10, yüzde 9 Belçika, yüzde 7 ile İtalya ve Lüksemburg.

Avrupa’da geçen yıl en çok tercih edilen ikinci el otomobilse Volkswagen Golf.

2020’de 15 bin 786 avro seviyesindeki Volkswagen Golf’ün ikinci el ortalama fiyatı, geçen yıl 19 bin 46 avroya çıktı.

En fazla tercih edilen ikinci el otomobil Audi A4 ise 20 bin 79 avrodan 21 bin 839 avroya ulaşmış.

2022 itibariyle asgari ücret Lüksemburg’da 2257, Hollanda’da 1725, Almanya’da 1624, Belçika’da 1658 avro. Avusturya ve İtalya’daysa asgari ücret uygulanmıyor.

Britanya’da durum

Britanya otomobil derneği AA Cars’ın verilerine göre, ülkede geçen yıl ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 30 arttı. Değişime iki yıllık bakıldığındaysa oran yüzde 57.

Ülkede en popüler üç-beş yaşındaki otomobillerden Ford Fiesta’ların fiyat ortalaması 2019’da 7 bin 448 sterlin seviyesinde bulunurken, geçen yıl yüzde 31 artarak 9 bin 770 sterline çıktı.

Söz konusu dönemde Ford Focus fiyatları yüzde 43 artarak 12 bin 764 sterline, Volkswagen Polo’lar da yüzde 34 yükselişle 11 bin 37 sterline tırmandı.

Britanya’da asgari ücret aylık hesaplandığında rakam 1800 sterlinin üstünde.

ABD’de görünüm

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ikinci el araç fiyatları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 arttı.

İkinci el araç fiyatlarındaki artış, ülkede enflasyonunun geçen ay yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasında da etkili oldu.

ABD’de ikinci el piyasasında fiyatları en çok artan otomobiller, Dodge Grand Caravan, Nissan Versa ve Toyota Prius oldu.

Dodge Grand Caravan’ın fiyatı ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 69 artarak 25 bin 789 dolara yükseldi. Söz konusu aracın fiyatı, Ocak 2021’de 15 bin 227 dolar kaydedilmişti.

Nissan Versa’nın fiyatı yüzde 66 artışla 16 bin 366 dolara ulaşırken, Toyota Prius’un fiyatı yüzde 61 yükselişle 28 bin 758 dolara çıktı.

ABD’de, Türkiye’deki gibi günde sekiz saat, haftada altı gün çalışan bir asgari ücretlinin eline geçen paraysa 2 bin 800 dolardan fazla.

Türkiye’de oranlar çok daha fazla

Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye’de geçen yıl ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlamaya başladığı eylül ayından bu yanaysa kur etkisiyle pazarda yüzde 40’ı bulan hareketler görüldü. Dövizde çekilme sonrası miktar biraz düşse de fiyatlar hala yüksek seyrini koruyor.