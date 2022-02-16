Sıla Şentürk cinayeti sosyal medyanın gündeminde

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Ankara’dan dün Giresun’a gelen Gökçek geceyi bir otelde geçirmiş; ajansların haberine göre ikili Şentürk’ün Yalı Mahallesi’ndeki evinde buluşmuştu. Tartışma üzerine Gökçek, Şentürk’ü yanında bulunan bıçakla boğazını keserek kaçmıştı.

Hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırılmış; Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Diken’e konuşan baba Bekir Şentürk, kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemişti. Mahalle muhtarı İsmail Yüksel de babayı doğrular yönde konuşmuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”

Sosyal medyada siyasetçi, sanatçı ve spor kulüplerinin de arasında bulunduğu birçok kullanıcı cinayete tepki gösterdi.

Yarın kadının eşit yurttaşlık hakkını elde etmesi yolunda atılan en büyük adım olan Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinin 96. yılı.



Ve bugün katilinden “nişanlısı” diye bahsedilen ülkemizde, henüz 16 yaşında bir kız çocuğu katledildi.#SılaŞentürk pic.twitter.com/lN145vpdIL — Erinç Sağkan (@erincsagkan) February 16, 2022

Hüseyin Can Gökçek denen katilin tutuklanması yetmez!



16 yaşında çocuğu zorla nişanlayanlar da,



O yaşta çocuğun evlenebileceğini savunanlar da,



O çocukları istismar edebilmek için İst. Sözleşmesine savaş açanlar da toplumdan uzaklaştırılmadan kadınlara hayat yok!#SılaŞentürk pic.twitter.com/PlLb0V3N5A — Sera Kadıgil (@serakadigil) February 16, 2022

Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş.



Artık biraz kılınız kımıldasa! #SılaŞentürk pic.twitter.com/GX6BvVFIqp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2022

Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir.



Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız. #SılaŞentürk pic.twitter.com/0zwfQ60xQS — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 16, 2022

Kadınları, çocukları değil; onları yaşatmayan kirli zihniyetleri ne zaman toprağa gömeceğiz?



Her kaybın ardından vadedilen sözde çözüm önerileri havada asılı kalırken biz yeni kayıplarla sarsılmaya devam ediyoruz. Yeter! #SılaŞentürk pic.twitter.com/9fKO0FJJ53 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 16, 2022

Giresun’da, henüz sadece 16 yaşında bir çocuk #SılaŞentürk “zorla nişanlandırıldığı” Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!



16 yaşında bir kız çocuğu!



İktidara soruyorum!

Şiddetin son bulması ve yasal önlemlerin alınması için daha ne yaşanmalı!



ARTIK YETER! pic.twitter.com/5zHIlSJ5Dr — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 16, 2022

Çok üzgün ve öfkeliyim; kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve sözün bittiği yerdeyiz…



Artık somut adımlar atma zamanı, hem de bir dakika daha gecikmeksizin!#SılaŞentürk — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 16, 2022

16 yaşındaki #SılaŞentürk Giresun’da zorla nişanlandırıldığı erkek Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Fail yakalandı.



Fail de Sıla’yı zorla nişanlandıranlar da gereken cezayı alsın. Çocuk istismarı, kadın cinayeti cezasız kalmayacak.#KadınCinayeti pic.twitter.com/qMna4P31Ys — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) February 16, 2022

Söz tükendikçe mücadeleyi daha fazla büyütme zamanı…

Çocuklarımız için…#SılaŞentürk https://t.co/2HdMUPEYIi — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) February 16, 2022

16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk'ün boğazını keserek katleden katil Hüseyin Can Gökçek ve 16 yaşındaki kız çocuğuna dünyayı dar eden ailesine şunu söylemek istiyorum.



ALLAH BELANIZI VERSİN ! #SılaŞentürk pic.twitter.com/p6HeTf9zrz — mühendisyen (@muhendisyenn) February 16, 2022

Sadece 16 yaşındaydı, bizim çocuğumuzdu… Hayalleri ve geleceği için hayata umutla bakmalıydı. Hayatının vahşice elinden alınmasını asla kabul edemeyiz. Çocuklarımızın korunması için acilen tüm önlemleri almak zorundayız. #SılaŞentürk pic.twitter.com/MIAyySywTO — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 16, 2022

#SılaŞentürk

16 yaşındaki çocuğu nişanlandırıp katiliyle bir başına bırakanlar bu çocuğun gözlerindeki ışık kör etsin topunuzu. Çocuk gelinlerin kanında boğulun… pic.twitter.com/r9DdT5x8Nj — Gani Müjde (@GaniMujde) February 16, 2022

Sıla, umutla hayaller kuracağı yaşta, zorla nişanlandırıldığı bir cani tarafından katledildi.



Evlatlarımızı katleden bu düzeni değiştirmek benim boynumun borcudur. Sıla’nın ahı da bu düzeni besleyenlerin boynuna borç olsun!



Mekanın cennet olsun güzel kızım.#SılaŞentürk pic.twitter.com/hqB747XhYu — Muharrem İNCE (@vekilince) February 16, 2022

16 yaşındaki #SılaŞentürk zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından vahşice katledildi.



Bugünü sahte başsağlığı mesajlarıyla geçiştirecek olanların “küçüğün rızası” gibi sözlerini, çocuk istismarcılarına af çıkarma çabalarını da unutacak değiliz. pic.twitter.com/2A0W6mj9vZ — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) February 16, 2022