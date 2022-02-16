Sıla Şentürk cinayeti sosyal medyanın gündeminde

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmesine sosyal medyadan tepki yağdı.
Ankara’dan dün Giresun’a gelen Gökçek geceyi bir otelde geçirmiş; ajansların haberine göre ikili Şentürk’ün Yalı Mahallesi’ndeki evinde buluşmuştu. Tartışma üzerine Gökçek, Şentürk’ü yanında bulunan bıçakla boğazını keserek kaçmıştı.
Hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırılmış; Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.
Diken’e konuşan baba Bekir Şentürk, kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemişti. Mahalle muhtarı İsmail Yüksel de babayı doğrular yönde konuşmuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”
Sosyal medyada siyasetçi, sanatçı ve spor kulüplerinin de arasında bulunduğu birçok kullanıcı cinayete tepki gösterdi.