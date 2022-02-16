OGS depozitoları ne olacak?

31 Mart itibarıyla araçlardaki Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları yerlerini Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) bırakacak. Ancak uzun yıllardır kullanılan bu cihazlar için ödenen bedellerin ne olacağıysa tartışması konusu oldu. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

1999 yılında OGS uygulaması başladığında, Ziraat Bankası’ndan cihazlar 40 dolardan başlayan bedelle alınırken, zaman içinde hem cihazlar ucuzladı hem de Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank’ın sisteme dahil olmasıyla cihaz bedeli 13 dolara kadar düştü. Hatta bankalar kredi kartı kullanımı karşılığında bu cihazları müşterilerine ücretsiz vermeye başladı. Öyle ki 2012 yılında uygulamaya giren HGS’ye geçmek isteyen OGS kullanıcılarına bankalar 40 dolarlık depozito ücretlerini de iade ettiler. Ancak 2013 yılında kaldırılan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartlarına sahip olanlar ise kart ücretlerini alamadılar; kart bakiyeleri ise HGS’ye aktarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet’ten Aysel Alp’e 1,2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bu konuda bilgilendirileceğini söylediler. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS’ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirttiler.

Yetkililer, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” dedi.

Hakem heyetine başvuru

Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Aydın Ağaoğlu, HGS’ye geçişte kart bedellerinin hesaba yatırılmaması halinde son beş yıl içinde kart almış OGS kart sahiplerinin Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurarak cihaz bedellerini satın aldıkları bankalardan talep edebileceklerini söyledi.