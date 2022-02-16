Akşener’den ‘zam’ uyarısı: Saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gıdadaki KDV’nin düşürülmesiyle oluşacak vergi kaybının zamlarla telafi edilmemesini istedi.

Akşener’in kürsüye çağırdığı kadın elindeki faturayı gösterdi. (Fotoğraflar: İYİ Parti)

Meclis’teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, iktidara “Saray sefanıza ayırdığınız harcamaları” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise ‘Bay kriz’ olarak tanımladı.

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Merkez Bankası’nın başında, enflasyonla doğrudan mücadeleyi bırakan, cari fazla üzerinden, enflasyonu, dolaylı bir şekilde düşürmeyi öngören, üstün liyakatli bir başkan varken, enflasyonu düşürmek mümkün olmaz. Enflasyonu düşürmek için mücadele timleri kuran, görünüşe göre, polisiye filmlere fevkalade düşkün bir ticaret bakanı iş başındayken, enflasyonu indirmek mümkün olmaz.

* Ekonominin dümeninde, “Politika faizini etkisiz hale getirdik” diyebilen, son derece parlak bir hazine ve maliye bakanı varken, enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz. Tüm bu arkadaşların başında, fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden, geceleri uyku tutmayınca, bakan ve bürokratları görevden alan, anı yaşamaya meraklı bir cumhurbaşkanı varken, enflasyonla mücadele asla mümkün olmaz.

‘Harcamanızı kısın’

* Enflasyonla, piyasalara güven veren, kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir. Bunun için kullanacağınız en önemli silah da, politika faizidir.

* KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için, saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın, israfı bırakın, sakın zam yapmayın. Eğer tutup, mazota, benzine, elektriğe, doğalgaza, gübreye, zam yapmaya devam ederseniz, bu döngü kaldığı yerden aynen devam eder. Bunu da aklınıza kazıyın.

* Beş yıl önce fiyatlar nasıldı? Mesela, havucun kilosu, beş yıl önce, 1 buçuk lirayken, bugün 10 lira, domatesin kilosu, 2 lirayken, bugün 15 lira, salatalığın kilosu, 2 lirayken, bugün 20 lira, sütün litresi, 1 buçuk lira iken, bugün 8-10 lira.

‘Erdoğan da isyanda’

* Motokuryeler kadrosuz bir şekilde çalıştırılıyor, sağlık sigortaları ve yasal güvenceleri yok. Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda ama ilginçtir sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi sayın Erdoğan da isyanda.

* ‘Ampulü bulan adam’ ve yönetimi, Ispartamızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkum etti.

* İktidar mensupları canhıraş bir şekilde zamları dış dünyanın yaptığını söylerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan EPDK yandaş dağıtım şirketlerini korumak için zamları kendilerinin yaptığını itiraf etti.

* Her ne kadar gösterdiği bu müthiş performans ile tarım bakanının tahtını sallasa da bu krizin tek sorumlusu enerji bakanı değil. Sayın Erdoğan, nam-ı diğer ‘Bay kriz’, dokunduğu her alanda olduğu gibi enerjide yaşadığımız krizin de esas sorumlusudur. Sayın Erdoğan sebep, yaşadığımız enerji krizi sonuçtur.

* İstanbul’daki karda, MOBESE kaydı peşine düşenlerin, mesele Isparta olunca, araziye nasıl uyum sağladıklarını ibretle izledik.