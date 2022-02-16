Özel sektörün dış borcu 169 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, geçen yıl 2020’ye göre 3,6 milyar dolar azaldı.

Özel sektörün toplam borcu 2021 aralık itibariyle 169,4 milyar dolar.

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Özel sektörün uzun vadeli kredi borçlarında geçen yıl 1,8 milyar dolarlık azalma var. Rakamsa 161,6 milyar dolar seviyesinde.

Kısa vadeli kredi borçlarıysa (ticari krediler hariç) 1,8 milyar dolarlık azalmayla 7,8 milyar dolar düzeyinde.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63’ü dolar, yüzde 33,5’i avro, yüzde 1,7’si TL ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden.

Kısa vadeli kredi borcununsa yüzde 37,8’i dolar, yüzde 37,7’si avro, yüzde 19,7’si TL ve yüzde 4,8’i diğer döviz türlerinden.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40’ı finansal kuruluşlar, yüzde 60’ı ise finansal olmayan kuruluşlar ait.

Kısa vadeli borçlarda bu oran 83,8’e yüzde 16,2.

Özel sektörün bir yıl içinde geri ödenmesi gereken anapara miktarıysa 42,5 milyar dolar tutarında.

Özel sektörün döviz borcu, dolar/TL kurunun ufak bir yükselişinde bile önemli oranda etkileniyor. 2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar kuru, bir süredir 13,50 civarında seyrediyor. Fark sadece bir yılda yüzde 80’den fazla.