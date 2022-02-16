Erdoğan’dan altı muhalefet partisine: Oldu olacak HDP’yi de yanınıza alın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta altı muhalefet partisinin ortak toplantısıyla ilgili “İleride bu partilerden ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı” sorusuna, “Haşa! Öyle şey olur mu” diye yanıt verdi.

Erdoğan KDV’deki indirim sonrası zincir market patronlarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bizzat görüşeceğini belirterek ”Biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası cumartesi gecesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Toplantıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Bir defa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir” dedi.

Muhalefetin ortak mutabakatı 28 Şubat’ta açıklayacağını söylemesine değinen Erdoğan şunları kaydetti: “Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP’yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Bizse cumhur ittifakı olarak, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.”

‘Nureddin Bey patronlarla bizzat görüşecek’

Erdoğan, geçen günlerde temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e çekilmesine rağmen yapılan indirimin market raflarına yansımadığı yönündeki eleştirilerle ilgili de şunları söyledi: “Şu an itibariyle gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı’mız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek”.

Erdoğan, Bakan Nebati’nin patronlarla bizzat görüşeceğini de ekledi: ”Ben tabii Hazine ve Maliye bakanımıza ‘Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor’ dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz. Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. ‘Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz’ dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada bir-iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın”.