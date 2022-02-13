Soylu: 10 tane yuvarlak masada bir araya gelseniz, millet size imkan vermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir araya gelen muhalefet partilerini eleştirerek “10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Samsun’da AKP’nin toplantısında konuşan Soylu, Türkiye’nin önünde önemli bir seçim olduğunu söyledi.

İçişleri bakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘dünyayı avucunun içi gibi bilen bir lider’ diğer bahsederken, Avrupa, ABD ve dünyanın her yerinden yüklenilmesinin tek bir sebebi olduğunu kaydetti.

Soylu, bunun “Eğer bunlar 2023’ten sonra Türkiye’yi yönetmeye çalışırlarsa devam ederlerse eyvah biz yandık” anlayışı ve korkusu olduğunu, bu korkularıyla onları yüzleştirmenin kendilerinin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Bakan, dönem dönem dünyanın karşılaştığı sıkıntılardan Türkiye’ye sirayet edenler de olabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu yine biz çözeriz, kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek? Ha çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy’deki belediye meclis üyesi o açıkladı; ‘Erkeklerle erkeler, kadınlarla kadınlar evlenebilir’ diye. Tövbe estağfurullah. Ya Resulullah akıl fikir ver. Bunları hiç tesadüfü sözler olarak görmeyin.

Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil. Aynı zamanda medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlaşın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için, birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 1960 darbesini yapıtılar yıkamadılar, 1971’i yaptılar yıkamadılar, 1980’i yaptılar yıkamadılar, 28 Şubatı yaptılar yıkamadılar, 27 Nisan’ı yaptılar yıkamadılar. Gezi’yi yaptılar yıkamadılar, 17-25’i yaptılar yıkamadılar. 6-8 Ekim’i yaptılar yıkamadılar. 15 Temmuz’u yaptılar yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar.

Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza geçmişte yaptıkları içerden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca… Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek.”